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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يبحث عن رقم قياسى جديد فى مواجهة نيوكاسل

محمد صلاح
محمد صلاح
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يبحث الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، عن رقم قياسى جديد رفقة الريدز، عندما يواجه نظيره نيوكاسل يونايتد، غدًا على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ويسعى “مو صلاح”، لتسجيل هدف واحد فى مباراة الغد أمام نيوكاسيل ليصل إلى 150 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري، ويصبح خامس لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا الرقم.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا رائعًا ضد نيوكاسل يونايتد يتمثل في عدم خسارة أي مباراة ضدهم على مدار 14 مواجهة سابقة.

وحقق محمد صلاح الفوز في 10 مواجهات مع ليفربول ضد نيوكاسل، بينما حقق انتصاره الأول ضدهم بقميص تشيلسي، فيما تعادل 3 مرات مع الأبيض والأسود كلها كلاعب في ليفربول.

ونجح صلاح فى تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 بإجمالي 11 مساهمة تهديفية.
 

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