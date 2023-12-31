ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يعلن نتائج قرعة بطولة كأس الرابطة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة عن المواجهات التى ستقام فى المجموعات الأربعة، بعدما أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الرابطة دون الأهلي والزمالك.

وجاءت المواجهات كالتالى.. 

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير المقبل.

وأعلن الأهلي والزمالك انسحابهما من المشاركة في بطولة كأس الرابطة، ما كلفهما توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه نتيجة لاعتذارهما عن عدم المشاركة لأسباب مختلفة.

إدارة اتحاد الكرة قرعة