ربيع يصدر قرارات جديدة بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس

أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عددًا من القرارات، اليوم الأحد، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2024، تضمنت مد خدمة عدد من السادة مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة.

حيث جاء المهندس جمال السيد أبو الخير، في منصب عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة، والسيد أبو الفتوح السيد فرج، مديرا لإدارة شئون العاملين، والمهندس عبد الخالق محمد عوض الله، مديرا لإدارة الترسانات، والدكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي، مديرا لإدارة الإتصالات ونظم المعلومات، والمهندس مصطفى قناوي أحمد أحمد، مديرا لإدارة الكراكات، والدكتور مهندس حسن أحمد عبد الحميد الفقي، مديرا لإدارة الأنفاق والكباري.

كما جاء الدكتور فتحي عبد الباري، قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات، والمحاسبة حنان محمد محسن، قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات، والمحاسب محمود عبده مصطفى حسن، قائم بأعمال مدير إدارة التموين.

وتضمنت القرارات تعيين المحاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح، قائم بأعمال مدير الإدارة المالية، والمهندسة نيفان عماد الدين السيد علي، قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال، المهندس محمد غريب أبو الرجال، قائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية، وعبد العزيز فرحات، قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية، والمهندس نشأت نصر الدين هاشم، قائم بأعمال مدير إدارة التحركات، والمهندس أشرف أنور عبد الغني يونس، رئيساَ لإدارة الشركات.