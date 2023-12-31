أمين عام جامعة القناة تشهد حفل تكريم "أحمد إبراهيم" لبلوغه سن المعاش

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن سن المعاش بداية لحياة جديدة لعطاء ممتد، مؤكدا أن الموظفين الجدد في حاجة إلى خبرات زملائهم المحالين للمعاش، والتواصل معهم حتى بعد خروجهم للمعاش؛ لنقل الخبرات والمهارات من جيل إلى جيل .

وفي سياق متصل- ووسط أجواء من البهجة والفرحة وروح الأسرة الواحدة- نظمت إدارة الحملة بجامعة قناة السويس حفل تكريم الأستاذ أحمد محمد ابراهيم لبلوغه سن المعاش.

شهد الحفل الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والمهندسة هبه إمام مدير إدارة الشئون الهندسية، والأستاذ محمد عباس مدير إدارة الحملة، وفريق العمل بالإدارة.

وأعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بتلك اللحظات التى امتلأت بالبهجة والفرحة والتهاني للأستاذ أحمد إبراهيم، والذي أعرب عن مدى شكره وتقديره لجميع السادة الحضور، و مدى سعادته لحضور هذا اللفيف من الزملاء .