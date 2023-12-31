6000 درهم سعر التذكرة.. تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب في دبي

يحيي الهضبة عمرو دياب حفل غنائي ضخم في دبي، مساء اليوم، بالتزامن مع ليلة رأس السنة، ويعد هذا الحفل هو الثاني بعد طرح أحدث أعماله الغنائية "مكانك" عبر منصة أنغامي.

يقدم الهضبة الحفل بمشاركة الفريق الكوبي العالمي "جنتي دي زونا"، وتبدأ أسعار التذاكر من 6000 درهم إماراتي، وبجانبه أحيا عمرو دياب حفل غنائي أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد ساعات قليلة من طرح أحدث ألبوماته الغنائية.

والجدير بالذكر أن، طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الذي حصل على رقم 35، ويحمل اسم "مكانك"، حيث ضم 12 أغنية، بينها: "واخدين راحتهم، معرفش حد بالاسم ده، سلامك وصلي، بيوحشنا، ظبط مودها، المعنويات مرتفعة"، وحقق أعلى نسب مشاهدة فور عرضها على منصة أنغامي.