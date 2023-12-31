البنك الأهلي المصري يتيح جدارية فنية لتخليد مسيرة 125 عاما من الإنجازات

أقام البنك الأهلي المصري احتفالية متميزة بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية لتكريم الفائزين في المسابقة الفنية الثقافية التي اقامها البنك للعاملين المبدعين والموهوبين فنيا والتي حملت عنوان " ابدع واحنا معاك " والتي تم الإعلان عنها في مارس الماضي.

وذلك بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات البنك والعاملين، حيث تم خلال الاحتفالية الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة الفنية والثقافية " ابدع واحنا معاك" وتحديدا العشرة مراكز الأولى الفائزة في كل مجال، وكذا تكريم العاملين الموهوبين في النشاط الثقافي في مجالي المسرح والموسيقى والكورال لعام 2023.

وخلال الاحتفالية أعرب هشام عكاشة عن سعادته بمسابقة " إبدع واحنا معاك "، والتي تعكس دور البنك الثقافي والفني ومجهودات كافة العاملين المسئولين عن النشاط التفافي والفني لتشجيع الحركة الفنية وهو الدور الذي يقوم به البنك بشكل متنامي طوال سنوات عمره على مدار 125 عام، ايمانا منه بأهمية الثقافة في حياة الشعوب، حيث كان البنك حريصا منذ الستينيات من القرن الماضي على المساهمة في نشر الثقافة من خلال اقتناء باقة من الأعمال الفنية الأصلية لكبار الفنانين المصريين في كافة انواع الفنون، وإقامة المحاضرات التثقيفية والمعارض الفنية.

وأكد عكاشة على أهمية دور البنك الأهلي المصري كونه أحد المؤسسات الاقتصادية الكبرى في دعم الثقافة والفنون مما يعزز دور مصر الثقافي ويدعم القيم الإبداعية للارتقاء بالذوق الفني العام وتنمية المجتمع، مشيرا الى ان النشاط الثقافي للبنك يأتي في اطار مشروع البنك لإحياء تراثه العريق، حيث سبق للبنك اقامة مسابقة فنية لرسم " البورتريه " لرؤساء مجلس إدارته السابقين والتي شارك فيها عددا كبيرا من خبراء الفن التشكيلي والمتخصصين والتي كانت الأولى من نوعها في القطاع المصرفي لاكتشاف وتشجيع المواهب الفنية الواعدة.

وأشار عكاشة الى الإضافة لرصيد البنك من المقتنيات الفنية لتضم "جدارية 125 عام من الريادة " والتي تم رسمها وتجميعها من خلال العاملين الموهوبين بالبنك مما يعكس ولائهم له، حيث استمر العمل فيها لمدة سبعة أشهر لتوثق رحلة البنك الأهلي المصري على مدار 125 عام عن طريق ربط الماضي والحاضر بالمستقبل ولتشكل تحفة فنية تورث للأجيال القادمة، وهي السمة التي تحافظ دائما على ريادة البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة القطاع المصرفي والاقتصاد المصري .

ووجه عكاشة الشكر لكافة المشاركين في المسابقة، مشيدا بأداء العاملين بالبنك الاهلي المصري ليس فقط على مستوى العمل، بل في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وهو ما يعكس اهتمام البنك بثروته البشرية وتوفير سبل الإبداع للترفيه عن ضغط العمل اليومي وتشجيع روح الفريق من خلال ممارسة الرياضة والفنون بأشكالها المختلفة مثل المسرح والموسيقى والغناء والرسم والتصويروغيرها من الهوايات، مؤكدا أن البنك دائما ما يقدر أبنائه الذين أثروا رحلة البنك بمجهوداتهم على كافة الأصعدة، وموجها رسالة تحفيزية الى العاملين المشاركين في تلك الأنشطة للاستمرار في تقديم المزيد من مواهبهم الفنية والعمل على تنميتها.

وأكدت حنان الشيخة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالبنك الاهلي المصري على دور البنك الأهلي المصري واهتمامه الدائم بالعاملين ثقافيا وفنيا واجتماعيا كونهم أحد أهم العوامل الأساسية لنجاح أي مؤسسة وهو ما يتضح في مشاركات العاملين الموهوبين بفريق البنك للمسرح في عدد من العروض الفنية المسرحية والاوبريت المستوحاة من روائع الأعمال الفنية، وكذا فريق الموسيقى والكورال، حيث تمكن أعضاء تلك الفرق الفنية من اقتناص العديد من الجوائز الأولى والمراكز المتقدمة في مسابقات عديدة ومن أهمها بطولة الجمهورية للشركات لعامين متتاليين.

وأشارت الشيخة الى ان مسابقة " ابدع واحنا معاك" لاقت إقبالا كبيرا من قبل العاملين بالبنك، حيث تقدم عدد 109 من الموهوبين بأعمالهم الفنية في عدة مجالات منها الشعر والقصة القصيرة والرسم والتصوير الفوتوغرافي، حيث تم تقييم تلك الأعمال من قبل لجان تحكيم متخصصة في كل مجال، بالإضافة إلى تنظيم ورشة فنية في مجال الرسم والتصوير والتي أسفر عنها رفع الستار عن "جدارية 125 عام من الريادة " والتي شارك فيها أكثر من 24 من العاملين الموهوبين بالبنك تزامنا مع مرور 125 عام على تأسيس البنك والتي سيتم وضعها في مدخل المركز الرئيسي للبنك لإتاحتها لجميع العاملين والزوار تقديرا للجهد الذي بذل في انجازها.

تجدر الإشارة الى سابق افتتاح البنك معرضه للمقتنيات الفنية بالمركز الرئيسي والذي تم تأسيسه بأعلى المعايير المتبعة في اقامة المتاحف والذي يضم الكثير من الأعمال الفنية والوثائق والسجلات التاريخية والأوراق النقدية النادرة والعملات التذكارية بحيث تكون متاحة للعرض والمشاهدة من جانب كافة العاملين والزوار.