الأرصاد تكشف عن حالة الطقس أول أيام العام الجديد 2024

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، أول ايام العام الجديد عام 2024، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة علي جنوب سيناء و علي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 22 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى 13 درجة.