بسبب فيشة .. مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله فى الدقهلية

صعق التيار الكهربائي عاملا داخل منزله بقرية عزبة الجمال التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية مما تسبب فى وفاته وذلك حال قيامه بتوصيل "فيشة كهربائية" مدلل منها طرف غير معزول وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مامور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول "عبدالله.م.ع"، 26 عاما، عامل ومقيم قرية عزبة الجمال التابعة للمركز جثة هامدة ادعاء صعق بالتيار الكهربي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد امتوفي، 54 عاما، بالمعاش، ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال قيام نجله توصيل فيشة كهربائية" بمصدر التيار الكهربي داخل المنزل صعقه التيار مما أدى الى حدوث اصابته التى اودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي، ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وتوقف بالقلب والرئة نتيجة التعرض لصعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.