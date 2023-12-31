"3 ساعات متواصلة" لروبي تثير الجدل بين الجمهور.. والملحن عزيز الشافعى: "احنا بنقدم فن"

أثارت الأغنية الجديدة للفنانة روبى "٣ساعات متواصلة" الكثير من الجدل بين الجمهور والنقابة والمتابعين والجمهور، خاصةً بعد تصريحات نقابة المهن الموسيقية حول اجتماع أعضائها لبحث الأمر، وصارت حالة من الانقسام بين النقاد والصناع حول كلمات الأغنية للكاتب والملحن عزيز الشافعى خاصة بعد تصدر الأغنية محركات البحث إما للاستماع، أو دعاية الجدل.

و فى كل الأحوال لم تكن تلك هى الأغنية الأولى التى تثير جدلاً مجتمعياً، ولن تكون الأخيرة على مدار التاريخ الفنى، وفى التحقيق التالى نرصد لكم أبرز الأغانى التى أثارت الجدل، وآراء النقاد والصناع حول أغنية روبى الجديدة..

وأكد الملحن عزيز الشافعى أنه يثق فى نقابة المهن الموسيقية، النقابة بها أساتذة كبار، ولا يمكن أن تتحول النقابة الخاصة بمبدعين إلى مقص رقابى، وأثق أنها تدافع عن المنتمين لها ولا تهاجمهم.

وتابع فى تصريحات تليفزيونية "أحترم النقابة ونرسل جميع أعمالنا إلى المصنفات الفنية ونتواصل من خلال الشكل القانونى والأنظمة، وأنا لا أذهب إلى تلك الأنواع من تريندات الإيحاءات، أعمالى تريند فنى محترم ولسنوات، ولست فى حاجة إلى ذلك الأسلوب".

وأضاف "إحنا بنقدم فن، ومكنتش اعرف إن بقى في ناس تفكيرها إنحدر كده، وأغنية فايزة أحمد "ياما القمر على الباب"، أثارت الجدل ورغم إنها دلوقتي عايشه وكل الناس بتغنيها".

وكشف الشافعى "كلمت روبى وهنأتها أنها التريند رقم واحد، وعبرت عن سعادتها بالنجاح وتتابع بسعادة كبيرة الأحداث والتعليقات، ونحن نكمل مسيرة لعظماء السابقين، ونحن لن نقدم نصوص شعرية كما السابق، ولكن نقدم التوازن بين القيم والترفيه".

من جانبه هاجم الناقد الفنى طارق الشناوى مجلس نقابة المهن الموسيقية، بعد الاجتماع الذى تم عقده خصيصاً بسبب أغنية ٣ ساعات للفنانة روبى.

وتابع الشناوى "بعد الجدل الذي أثارته أغنية روبي 3 ساعات، تأليف وتلحين عزيز الشافعي استمعت إليها مثني وثلاث ورباع وتعجبت من البيان الهزيل "السلفي" الذي أصدرته نقابة الموسيقيين، لمجرد أنها تريد أن تثبت أنها أكثر تشددا من المجتمع الذي بات قطاعا منه يصادر كل ما هو مبهج في الحياة ويعتبره عنوانا للإسفاف".

وأضاف الشناوى "الخروج عن النموذج الذي فرضه هذا القطاع العالي الصوت هو فقط طريق النجاة من سطوة هذا التوجه الذي اخترق حتي النقابات الفنية لاتستسلموا لهذا الصوت "الفشنك".

واختتم "النقابة تعترض علي الكلمات ولا توجد كلمة خارجة ولكنهم يتسابقون في المنع ومصادرة أي إحساس بالفرحة من هو مطلوب منه الحماية هم من يوجهون طعناتهم القاتلة للفن".

وفى سياق متصل أكد الناقد الفنى أحمد السماحى أن الأغنية بها الكثير من الجرأة فى طرح الكلمات، ولكن فى المجمل الأغنية محببة للقلب والعقل وناجحة بالتأثير على الأذن.

وتابع السماحى "واحده بتدعو حبيبها إلى الإبتاعد والخروج من عالم الضغوط والحساد، إلى عالم لوحدهم يفصلوا ٣ ساعات، يروحوا البحر وإسكندرية، بعيد عن العالم الشرير إللى بيحقد عليهم".

وأضاف السماحى "الأغنية كلماتها جريئة ولا أحد ينكر ذلك، ولكنها ليست خادشة، عزيز الشافعى أحد أهم نجوم الكتابة والتلحين، ونفتخر بهم ويضيف لقاموس الأغنية تلك الفترة، وأنا ضد النقابة لأنها لابد أن تنتفض لما يسئ لسمعة مصر، أو المجتمع أو القيم، وعليها ألا تنساق خلف السوشيال ميديا وتتأثر بها".

وكشفت الفنانة روبى عن رأيها فى الملحن والمؤلف عزيز الشافعى، حيث وصفت كلماته وألحانه بأنها "صايعة" وبطريقة تصل إلى المصريين وتحقق نجاحا يعلق فى الأذهان مع كل الجمهور العربى.

وتابعت فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامية منى الشاذلى بعد نجاح أغنية " هوبا" كشفت روبى عن رأيها فى الكاتب والملحن عزيز الشافعى "عزيز بيكتب ويلحن لدرجة بقوله إنت إزاى بتكتب الحاجات دى، ببقى عايزه أدخل جوه دماغه وأعرف بيجيب الكلام ده منين، مش لاقيه كلمه غير أنه بيكتب بطريقة صايعة، بس طبعا صايعه بالمعني الإيجابى".

واختتمت "هقولك سر أنا أصلا كنت ضد كلمات أغنية هوبا، وكنت رافضة المصطلحات زى هوبا وفستك، وسبحان الله هو فاهم دماغ المصريين كويس جداً، كنت مخضوصة جداً من الأغنية ومن طريقة كلماته، لكن هو ناجح وبينجح".

أغان أثارت الجدل " العندليب نصيب الأسد، ويجز وسعد الصغير يتقاسمون"

على مدار التاريخ الفنى كثيرا من الأغانى أثارت الجدل، إما بسبب كلمات أو جمل توقف عندها الجمهور والمجتمع بعين الحساب، وإما لوصف العمل بأجمله بالتردي والانحدار لأدبيات المجتمع كافة، ومن أكثر المطربين وله نصيب الأسد " العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.

أبرز أغانى العندليب كانت "لست قلبى" حيث تقول أحد الجمل بها "قدر أحمق الخطى" مما أثار حالة من الغضب بسبب اتهام عبدالحليم بسب القدر فى أحد أغانيه، وعلق عليها الشيخ الغزالى، مما استدعى العندليب لتغيير كلمات الأغنية بقدر أحكم الخطى.

"لا هسلم بالمكتوب"

بعد إذاعة أغنية على حسب وداد قلبى، والتى حققت نجاحا كبيرا، ورغم النجاح أثارت جملة "لا هسلم بالمكتوب" الكثير من الجدل، بعد اتهام البعض بتحدى العندليب للقدر بشكل صارخ.

سعد الصغير "بحبك يا حمار"

أثار المطرب الشعبى سعد الصغير الكثير من الجدل، وذلك بعد الغناء للحمار فى أحد أفلامه، وكان مفتتح الأغنية "بحبك يا حمار، وبزعل أوى جدا من إللى يقولك يا حمار"، مما أثار الجدل المجتمعى حول تردى الكلمات واتهام سعد بانحدار الذوق العام.

ويجز "رضعة النونه"

أثار مطرب الراب الشهير "ويجز" الكثير من الجدل بعد أغنية "باجى وفى ايدي الرضعه عشان أغدى النونه"، واعتبر الكثير من المتابعين بعد حالة الانقسام بين مؤيد ومعارض، أن تلك النوعية من الأغاني تمثل إفلاسا وإسفافا، وأغانى بلا كلمات ولا هدف ولا تمثل سوى حالة موسيقية بكلمات تنحدر بالذوق العام.