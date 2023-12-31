"التعليم العالي": مصر قفزت قفزة كبيرة في التصنيفات العالمية بالبحث العلمي

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مصر قفزت قفزة كبيرة في التصنيفات العالمية في البحث العلمي، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم العالي أحد القطاعات الأساسية في الدولة التي حظيت باهتمام ورعاية القيادة السياسية خلال الفترات الماضية، ومشددًا على أن الوظيفة الأساسية للبحث العلمي مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات بالدولة المصرية وهو ما حدث على مستوى التدريس في الجامعات والبحث العلمي.

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد: "بالنسبة لتصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، فإن هذه المسألة مرتبطة بمشروعات الابتكار، فالبحث العلمي ليس مجرد دراسات تُنر محليا، لكننا –الحمد لله- حققنا معدلات في النشر الدولي على مستوى الجامعات في المراكز البحثية".

وتابع: "هناك تطور ملحوظ جدا في تصنيف الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية، ففي بعض التخصصات دخلت الجامعات المصرية نادي المائة، وكل ذلك تحقق من خلال تحفيز بيئة العمل في الجامعات والمراكز البحثية ".