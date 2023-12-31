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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صرف الإسكندرية: التعامل مع مياه الامطار لتسهيل حركة المرور

أمطار شديدة في الإسكندرية
أمطار شديدة في الإسكندرية
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شهدت اليوم صباحًا محافظة الإسكندرية سقوط امطار متوسطة متوسطة الي شديدة، حيث زادت شدتها لغزيرة واستمرارها لبعض التجمعات بعدة مناطق داخل الإسكندرية، ومنها منطقة منتزة أول وثان.

وعلى الفور عملت المعدات وسيارات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالتعامل معها، تجمعات المياه وتيسير حركة المرور بداخل المحافظة.

وتفقد اللواء محمود نافع التعامل مع تجمعات مياه الأمطار أثناء الأمطار الغزيرة علي مناطق غرب ووسط وشرق ومنتزة أول وثان وشدد علي تأمين الطرق المؤدية إلي المدارس الانتهاء من أي تجمع لمياه الأمطار في أسرع وقت.

وأشار "نافع" إلي تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة تتقدم باتجاه شمال المحافظة والمتوقع ان يصاحبها امطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق .


وأكد علي استمرار تمركز 186 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

 

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