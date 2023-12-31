"سلامة الغذاء" تشن حملات تفتيشية على الأسواق بالمحافظات

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اليوم، تقريرها الأسبوعي الــ 47 ، و الذي يعرض نشاط الهيئة خلال الأسبوع.

الأسبوع الماضي، في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن و250 كجم خل منتهي الصلاحية، 450 كجم طحينة يشتبه في صلاحيتها، 180 كجم عسل و 150 كجم بهارات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبناء على قرار النيابة، تم إعدام 20 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي ، كما تم تنفيذ 17 قرار نيابة، وإعدام عدد من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية (خضروات، منتجات ألبان، عصائر) ومواد غذائية مختلفة .

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 183 محضرا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



حملات سلامة الغذاء علي الأسواق

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 113 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 75 صنف من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، (كيك، شوكولاتة، عصائر، خلطات توابل) ومنتجات غذائية أخرى، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 30 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط، كفر سعد، فاراسكور) و أسفرت تلك الحملات عن إعدام 324 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية و متغيرة الخواص الطبيعية (لحوم مجمدة، أرز مطهي، مخلل، دواجن، منتجات ألبان، زيوت طعام، عصائر)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينات من الأغذية المشتبه في صلاحيتها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (جهاز حماية المستهلك، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري) حيث تم المرور على 12 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كميات من منتج غزل بنات مجهول المصدر ويحتوي على ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها، كما أسفرت تلك الحملات عن تحرير 9 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتم عرضها على جهات التحقيق.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 19 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 65 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، بلبيس، ههيا)، أسفرت عن إعدام 274 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مشبك، نسكافيه، قرفة، فيجيتار، شيبسي، جبن، خل).

كما تم المرور على أحد مصانع الأغذية الخاصة غير المسجلة بالهيئة وتم توجيهها لضرورة التسجيل، وبالفعل تم التسجيل بالهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الشرقية، وتم إعادة المرور على 26 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التحقق من استجابة تلك المنشآت.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بشن 10 حملات على 135 منشأة غذائية وسياحية أسفرت عن ضبط وتحرير 12 محضر إعدام لعدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (عجينة البيتزا، صلصة، باتيه، ألبان، تمور، بن)، وتم أخذ 6 تعهدات تصحيح إجراءات لمنشآت غذائية.



حملات سلامة الغذاء

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 28 حملة على 28 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 24 حملة على عدد 118 منشأة غذائية في نطاق مراكز (طهطا، سوهاج، المراغة)، و أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (معلبات، عصائر، صلصة، كاكاو، مقرمشات)، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية (مقرمشات، بهارات)، وتحرير محضر جنح وإعدام كمية من الأجبان منتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 22 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، إدارة التفتيش بمجلس المدينة) حيث تم المرور على 120 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، بني عبيد، دكرنس، طلخا، مركز المنصورة).

و أسفرت تلك الحملات عن إعدام 348 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مخبوزات، مصنعات لحوم، منتجات ألبان، عصائر) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 92 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 94 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 88 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير 10 محاضر تنوعت ما بين محاضر إعدام، عدم إعلان أسعار وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على 120 كجم لحوم بلدية، و 2 طن زيوت.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 2 حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك على 14 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بجنوب سيناء 2 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، أسفرت عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.