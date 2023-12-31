دبلوماسي روسي: متفاجئون من صمت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على بيلجورود

أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ليل الأحد، عن استغرابه صمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن الهجوم الأوكراني على مدينة بيلجورود الروسية.

قال نيبينزيا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم: "نستغرب صمت الأمين العام على هذا الأمر".

وأكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، أنه كلما خلقت كييف تهديدات أكثر لروسيا، سترد موسكو بشكل أكثر صرامة.

وقال نيبينزيا، "إحدى مهام عمليتنا العسكرية الخاصة القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للمناطق الروسية، بما فيها تلك التي أصبحت جزءًا من روسيا الاتحادية بعد بدء العملية. كلما زادت هذه التهديدات بالنسبة لنا، زاد تحركنا. على الجميع أن يفهم ذلك".

وشد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على أن الهجوم الأوكراني على بيلجورود عمل أرهابي محض، موضحا أن المدنيين لم يقتلوا جراء هجوم ضد أهداف عسكرية وإنما استهدفوا بشكل مباشر.

وتابع، "نحن نتحدث عن هجوم عشوائي متعمد ومشترك على مدينة مسالمة. مرة أخرى، أؤكد أن هذه ليست ضربة على أهداف عسكرية كان لها عواقب على المدنيين، بل هي عمل إرهابي متعمد موجه ضد مواطنينا".

وفي وقت سابق من السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلجورود، وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، قُتل 20 شخصًا بالغًا وطفلان، وأصيب 108 أشخاص آخرون.