ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ألوية الناصر صلاح الدين تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان، أمس السبت، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية.

وجاء في البيان: "مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة تاندوم في مدينة خان يونس مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وجاء في البيان: "كتائب القسام تستهدف 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي التفاح والدرج بمدينة غزة".

وأضاف: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ألوية الناصر صلاح الدين استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية فلسطين قوات الاحتلال دبابة ميركافا صهيونية حماس غزة