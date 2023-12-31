روسيا: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على بيلجورود إلى 18

قالت وزارة الطواريء الروسية، إن عدد القتلى جرّاء القصف الأوكراني الواسع لمدينة بيلجورود، ارتفع إلى 18 شخصًا، فيما أصيب 111 آخرون.

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية أمس السبت، أن القصف الأوكراني على المدينة بدأ في وقت متأخر منذ أول أمس الجمعة واستمر حتى أمس السبت، لافتة إلى أنه تم تنفيذ الضربة الأخيرة على وسط مدينة بيلجورود باستخدام ذخائر عنقودية، من راجمة صواريخ تشيكية الصنع.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين القتلى ثلاثة قاصرين على الأقل، ولفتت إلى أن أضرارًا قد لحقت بالعديد من المنشآت المدنية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الصواريخ ومعظم المقذوفات.