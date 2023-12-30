وفد قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة يدشن المرحلة الثانية من وحدات التطوير بالفيوم

استقبل الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم فى مكتبه وفد قطاع الرعاية الاساسية بوزارة الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الله رئيس الادارة المركزية للرعاية الاساسية والتمريض والدكتورة نيفين عبد رب النبى رئيس الادارة المركزية للتمريض بحضور الدكتورة نيفين شعبان مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية وهالة احمد مدير ادارة التمريض بالمديرية والدكتورة شيماء فتحى والدكتور محمود مهدى اعضاء المكتب الفنى لرئيس قطاع الرعاية الاساسية وذلك من اجل تدشين المرحلة الثانية من وحدات التطوير.
حيث قام فريق الوزارة مع فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بالمرور على المركز المتميز بالشواشنة ووحدة قارون والمركز الطبى بالريان (تحت الإنشاء) لمتابعة الحالة الإنشائية وذلك فى محيط مركز يوسف الصديق.
كما تم المرور على وحدات العامرية وزاوية الكرادسة التابعين لمركز الفيوم، كما تم المرور ايضا على المركز الطبى بطامية وايضا المركز الطبى بسنورس ووحدة الكعابى الجديدة، وبعد المرور تم عقد اجتماع اخر بمكتب وكيل الوزارة لاختيار الوحدات المناسبة للمرحلة الثانية وعددهم 10 وحدات ليصبح العدد فى اجمالى المرحلتين الاولى والثانية 17 وحدة،
وناقش الإجتماع الثانى ايضا سلبيات المرور وكيفية معالجتها.
كما وجه الدكتور رئيس الادارة المركزية للرعاية الأساسية الشكر لفريق الرعاية الاساسية بالمديرية للمجهود المبذول، وتأتى هذه الزيارة بناءا على توجيهات الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الاساسية بوزارة الصحة والسكان.