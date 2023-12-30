الأردن يؤكد عدم رصد متحور كورونا الجديد "جي إن 1"

أكد الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية للرعاية الصحية الأولية رائد الشبول، أن الأردن يخلو من التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "جي إن 1"، سريع الانتشار.

وقال الشبول طبقا لبيان وزارة الصحة اليوم السبت، إنه بعد إجراء التسلسل الجيني للمتحور "جي إن 1" تبين خلو الأردن منه، وعدم تسجيل أي إصابة فيه.

وأوضح أن إصابات كورونا تعد إنفلونزا موسمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.