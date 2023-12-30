تفاصيل ضبط شخص نصب على موطنين بدعوى تشغيل أموالهم فى "البتكوين" بالدقهلية

حرر حاصل على ليسانس لغة عربية ونجل عمه يقيمان قرية جديدة الهالة مركز المنصورة محافظة الدقهلية بلاغا بمركز شرطة المنصورة اتهما فيه تاجر يقيم بذات القرية بالتحصل منهما على مبلغ 135 ألف جنيه بزعم تشغيلها ى العملة الرقمية "البتكوين"، وتحقيق أرباح شهرية، إلا أنه لم يفي بوعده بتقديم الأرباح او المبالغ المالية اليهما و بتقنين الإجراءات وضبطه اعترف بارتكابه للواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مامور مركز شرطة المنصورة، من كلا من: "أحمد.ح.أ"،46عاما، حاصل على ليسانس لغة عربية، ونجل عمه "إسماعيل"، 52 عاما، سائق ويقيمان قرية جديدة الهالة دائرة المركز يتهمان "أحمد.أ.ع.ا.ش"، 43 عاما ، ومقيم بذات القرية بقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء على مبلغ 55 ألف جنيه من الأول و80 ألف جنيه من الثاني بإجمالي 135 ألف جنيه نظير تشغيلهم فى العملة الرقمية "بتكوين" مقابل أرباح شهرية الا أنه لم يفي بوعده او رد المبالغ المالية إليهما.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث،من ضبطه بمواجهته أقر واعترف بارتكابه للواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13230 إدارة مركز شرطة المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.