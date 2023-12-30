بلاغ يتهم عامل بتحريض قاصر على الهرب فى الدقهلية.. والتحقيقات تكشف مفاجأة

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية القبض على عامل مقيم قرية صهرجت الصغرى التابعة للمركز وذلك بعد بلاغ عامل وزوجته واتهموه بتحريض نجلتهما القاصر على ترك المنزل و بالفحص تبين زواجه من الفتاة عرفيا وقررت الأخيرة تركها المنزل برغبتها.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية،يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي،مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ من "عبدالهادي.ح.م"،52 عاما، عامل وزوجته"هدى.م.ع"، 36 عاما، ربة منزل يقيمان قرية "فيشا بنا" بتضررهما من "أحمد.م.أ.ا"،21 عاما، عامل ومقيم قرية صهرجت الصغرى قيامه بتحريض نجلتهما "د"،16 عامان لا تعمل ومقيمة طرف أسرتها بذات القرية على ترك المنزل لوجود علاقة عافية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته اقر بزواجه من نجله المبلغين عرفيا وقدم عقد الزواج العرفي .

جرى استدعاء نجله المبلغين وبسؤالها قررت أنها تركت المنزل برغبتها واقرت بزواجها عرفيا من المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.