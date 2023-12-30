مصرع كهربائي سقط من الطابق الثامن خلال عمله فى شقة بالدقهلية

لقى كهربائي مصرعه وذلك حال سقوطه من نافذة بالطابق الثامن بعقار بمنطقة مساكن العبور بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، خلال قيامه بتنفيذ اعمال كهربائية داخل شقة سكنية ووقوفه على نافذة مطلة على المسقط ب واختلال توازنه وسقوطه أرضا وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مامور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص بمسقط عقار كائن بمنطقة مساكن العبور ووفاته.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، الى مكان البلاغ بالفحص تبين أنه حال قيام"محمد .ع.ذ.إ"، 3 عاما، كهربائي ومقيم قرية ميت الكرماء دائرة مركز طلخا بأعمال الكهرباء بشقة بالطابق الثامن بذات العقار ملك "أحمد .ع.ع"، 32 عاما، كهربائي ومقيم بذات القرية، ووقوفه بنافذة المسقط اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى الى وفاته وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد تقرير مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي على المتوفى ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة .