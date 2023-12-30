الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يتقدم على بيرنلي بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق أستون فيلا على ضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف واحد، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ أستون فيلا الشوط الأول بشكل قوي، وفرض سيطرته على مجرياته منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 28،

وفي الدقيقة 30، قلص بيرنلي الفارق بهدف عن طريق زكي امدوني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفيلا سيطرته، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 42، بعد تمريرة رائعة من أولي واتكينز.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: إزري كونسا، دييغو كارلوس، كليمنت لينغليت، أليكس مورينو

خط الوسط: ليون بايلي، جون ماكجين، دوغلاس لويز، جاكوب رامزي

خط الهجوم: أولي واتكينز، موسى ديابي

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.