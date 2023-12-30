7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى في أكتوبر

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية، أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الاوسطى بعد المساكن اتجاه الفيوم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.