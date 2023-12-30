إنتر ميلان يربط ديماركو بعقد طويل الأمد

جدد المدافع فيديريكو ديماركو عقده مع إنتر ميلان لمدة خمس سنوات، ليستمر مع النادي الإيطالي حتى عام 2027.

ويعتبر ديماركو أحد أهم اللاعبين في تشكيلة إنتر ميلان، حيث يُعد الظهير الأيسر الأساسي للفريق، ويُعرف بقدراته الفنية العالية وسرعته وقدرته على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

وعبر ديماركو عن سعادته بتجديد عقده مع إنتر ميلان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "أنا سعيد للغاية بالبقاء في إنتر ميلان، هذا النادي هو بيتي، وأنا أريد مواصلة مسيرتي هنا".

وأضاف: "لقد نشأت في هذا النادي، وتعلمت كل شيء هنا، وأنا أريد أن أستمر في تحقيق الألقاب مع إنتر ميلان".

وولد ديماركو في ميلانو، وبدأ مسيرته الكروية في صفوف الناشئين في إنتر ميلان، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول في عام 2014.

وشارك ديماركو في أكثر من 200 مباراة مع إنتر ميلان، وساهم في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب، منها لقب الدوري الإيطالي في موسم 2020-2021.