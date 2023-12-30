بعد غياب طويل.. «دي بروين» على دكة مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد

عاد النجم البلجيكي كيفن دي بروين إلى قائمة مانشستر سيتي الأساسية، بعد غياب دام حوالي أربعة أشهر بسبب الإصابة.

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد دي بروين على مقاعد البدلاء.

وعاد دي بروين إلى التدريبات الجماعية لمانشستر سيتي في بداية ديسمبر الجاري، بعد خضوعه لجراحة لإصابة في أوتار الركبة في أغسطس الماضي.

وشارك دي بروين في مباراة واحدة فقط مع السيتي الموسم الحالي، قبل إصابته، في مباراة افتتاح مبارياته في البرمييرليج أمام بيرنلي والتي فاز فيها السيتي بنتيجة 3-0.

ويعتبر دي بروين أحد أهم اللاعبين في تشكيلة مانشستر سيتي، حيث يُعد صانع الألعاب الرئيسي للفريق، ويُعرف بقدراته الفنية العالية ورؤيته المميزة.

ويأمل جوارديولا أن يعود دي بروين إلى مستواه المعهود، ليساهم في قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة فيما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 9 نقاط.

