الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يدفع بتشكيل قوي أمام إيفرتون

أعلن جاري أونيل، مدرب ولفرهامبتون، تشكيل فريقه، لمواجهة إيفرتون، مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد أونيل على تشكيله الأساسي في هذه المباراة، بحثًا عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الانتصار على تشيلسى وبرينتفورد في الجولتين الماضيتين.

وجاء تشكيل ولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: خوسي سا

الدفاع: ماكسيميليان كيلمان، كريغ داوسون، توتي جوميز، نيلسون سيميدو

الوسط: جواو جوميز، تومي دويل، ريان آيت نوري، هوانج هي تشان، بابلو سارابيا

الهجوم: ماثيوس كونها

ويحتل ولفرهامبتون المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد خصم 10 نقاط.