الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يعتمد على تشكيله الأساسي أمام برينتفورد

أعلن روي هودسون مدرب كريستال بالاس، عن تشكيل الذي يستعد لمواجهة برينتفورد، مساء اليوم السبت، على ملعب سيلهرست بارك، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون.

الدفاع: ناثانييل كلاين، يواكيم أندرسن، مارك جويهي، تيريك ميتشل.

الوسط: جيفرسون ليرما، كريس ريتشاردز، إيبيريشي إيز.

الهجوم: ميكايل أوليس، جوردان ايو، جون فيليب ماتيتا.

ويعتمد فييرا على تشكيله الأساسي في هذه المباراة، بحثًا عن تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى ثلاث مباريات متتالية.

ويحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

ويسعى كريستال بالاس إلى الابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يعاني الفريق من تراجع في النتائج الفترة الأخيرة. ويأمل هودسون أن يتمكن فريقه من تحقيق الفوز أمام برينتفورد، وتحقيق خطوة مهمة في طريق الابتعاد عن منطقة الخطر.

على الجانب الآخر، يواجه برينتفورد مهمة صعبة في تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس، حيث يلعب الفريق على أرضه ووسط جماهيره لكن يأمل مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز خارج أرضه.