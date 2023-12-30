الدوري الإنجليزي.. ألفاريز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي هجوميًا بشكل واضح، حيث يعتمد جوارديولا على خمسة لاعبين في خط الوسط والهجوم، في محاولة لاستغلال تراجع شيفيلد يونايتد في النتائج، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

يبدأ مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: كايل والكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، جوسكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك جريليش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز

ويشكل الثلاثي جوليان ألفاريز فيل فودين وجاك جريليش قوة هجومية هائلة، تستهدف شباك شيفيلد يونايتد المتأثر. ويأمل جوارديولا أن يتمكن الفريق من تحقيق الفوز بثلاث نقاط، وإغلاق الفجوة مع المتصدر ليفربول، الذي يحتل المركز الأول برصيد 42 نقطة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة فيما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 9 نقاط.

