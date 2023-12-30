فيتوريا يطالب اللاعبين بالعمل بجدية لتحقيق لقب أمم أفريقيا

قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه اختار قائمة تضم 23 لاعبًا بجانب الحراس الأربعة، مؤكدًا أنه سيصطحب جميع اللاعبين فى جميع مباريات أمم أفريقيا، وذلك تحسباً لإمكانية الاحتياج لأى لاعب منهم، فى ظل صعوبة المواجهات فى أفريقيا وإمكانية تعرض بعض اللاعبين للإصابات في أي مباراة.

وتابع فيتوريا خلال المؤتمر الصحفى، أنه يطالب جميع اللاعبين بالعمل بجدية وتحمل مسئولية منتخب مصر، حتى يتم الوصول للهدف المطلوب.

وعن إمكانية وصول منتخب مصر لنهائى أمم أفريقيا والمنافسة على اللقب، قال فيتوريا: “لا يوجد مدرب يستطيع أن يتعهد بتحقيق بطولة قبل انطلاقها”.

وتابع لدينا روح تنافسية ونواجه فرقا كبيرة وفى كل مرة سنقاتل للوصول للهدف.