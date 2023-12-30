القبض على سائقين بحوزتهما 1.5 كيلو حشيش في العجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على سائقين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام سائقين "لهما معلومات جنائية" بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.