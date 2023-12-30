العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر

أعلن محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب في الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني خلال الشهر ذاته، والذي يأتي استعدادًا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

وأضاف غرابة أن مباراة تنزانيا الودية ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم 7 يناير المقبل.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة كلا من: موزمبيق، غانا وكاب فيردي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير، قبل أن يلتقي مع المنتخب الغاني يوم 18، قبل أن يختتم مواجهاته في المجموعة بلقاء كاب فيردي يوم 22.ويأمل منتخب مصر في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ نسخة عام 2010، بعدما كاد المنتخب الوطني أن يفوز بالبطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، لكنه خسر المباراة النهائية على يد السنغال بركلات الترجيح.