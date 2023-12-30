انطلاق تدريب "أحقق ذاتي" في مراكز شباب دمياط

انطلقت فاعليات تدريب المشروع القومي " ها أنا احقق ذاتي " في لعبة الكاراتيه للعام المالي 2023 / 2024 بمركز شباب الركابية في دمياط، حيث يشارك في المشروع طلائع القرية .

وتقوم بالإشراف علي المشروع وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط .

يذكر أن مشروع ها أنا أحقق ذاتى يمثل إطارًا مجتمعيًا مُتكاملاً، يرتكزُ على تقديم مُختلفِ الخدماتِ الرياضية والثقافية والإجتماعية وتذليل جميع المُعوِّقاتِ أمامَ تمكين أبناء الشعب المصرى كافة.

وتسعى الدولةَ جاهدة على حمايةِ النشءِ والشبابِ، خاصةً أبناءَنَا الأيتامَ، بهدف تنشِئَتِهِم تنشئةً صحيحةً سليمةً، ضمنَ منظومةٍ متكاملةٍ ترتكِزُ على مقوماتِ بناءِ الإنسانِ، صحياً، وعلمياً، واجتماعياً، فهم شبابُ الغدِ وبناة المستقبلِ القريبِ، وعماد الدولةِ .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

اختتمت فاعليات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم بفوز مركز شباب شط الملح إدارة شباب دمياط بالمركز الأول .

أقيمت المباراة النهائية بمقر مركز شباب شط الملح بإدارة شباب دمياط ،بحضور ا عبده الشعراوى وكيل الرياضة ومدير إدارة الرياضة ومسئولو دورى الأندية الصغيرة بإدارة الرياضة .

حصل مركز شباب شط الملح علي كأس الدورى وشيك المركز الأول مقدم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية .

يهدف النشاط الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة