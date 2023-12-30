مصر الخير تكشف عن مساعدات "التحالف الوطني" لقطاع غزة

قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف استطاع أن يقدم مساعدات داخلية وخارجية لأهالينا في قطاع غزة، وقبلها قدم مساعدات لليبيين وقت كارثة إعصار درنة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال حوار عبر فضائية "إكسترانيوز"، أنه خلال 48 ساعة من بداية العدوان على قطاع غزة، بدأت مؤسسات التحالف تجهيز المساعدات والقوافل، وتضمنت 108 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والمخيمات والأدوية وغيرها.

وتابع أنه حتى الآن حضر التحالف 1030 شاحنة من المساعدات الإنسانية بجهود كبيرة من المتطوعين، مؤكدًا أن الشعب المصري قدم ملحمة كبيرة في تقديم المساعدات لأهالينا بقطاع غـزة.