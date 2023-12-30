بدء الاختبارات النظرية لطلاب برنامج المقاصة بـ"تمريض القناة"

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن العملية الامتحانية داخل كليات الجامعة تسير في هدوء والتزام تام، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن كافة الضوابط والإجراءات التي تخص حسن سير العملية التعليمية.

كما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الإعلان عن الضوابط الخاصة بالطلاب في بنودها ال 15 والتي تؤكد على:-

حظر دخول الطلاب لجنة الامتحان بالهواتف المحمولة، حتى ولو كان مغلقاً، نظراً لكونه أداة للغش، مع التزام الطلاب بمقاعدهم المثبت عليها أرقام جلوسهم، وعدم السماح بتبديلها إلا بموافقة رئيس اللجنة،

وإظهار الطلاب تحقيق الشخصية (بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي) عند دخولهم لجنة الامتحان، ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته.

وفي كلية التمريض بدأت الاختبارات النظرية لطلاب برنامج المقاصة تحت إشراف الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة فريده كامل يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومدير البرنامج دكتورة سمر محمد عبدالقادر.

بدأت اختبارات برنامج المقاصة بمادة تمريض صحة بالغين نظري.

هذا وقد أكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد الكلية على تواجد الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كاف، مع حظر دخول اللجنة قبل بدء الامتحان بنصف ساعة في حالة عدم وجود أحد المراقبين.

يُذكر أن عدد الطلاب 143 ممتحن، وقد بدأت الامتحانات النظرية 28 ديسمبر وتنتهي 16 يناير القادم.

أما عن أجواء الامتحانات داخل كلية الألسن-فقد شهدت متابعة يومية من الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، يرافقه الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقد أشار الدكتور صفوت عبد المقصود إلى أن عدد الطلاب الممتحنين بالفرقة الأولى لامتحانات متطلب الجامعة بلغ 516 طالب وطالبة.

حيث عقد امتحان اللغة الإنجليزية متطلب جامعة- يوم الإثنين الماضي، وأداه 17 طالب بالمستوى الأول ساعات معتمدة.

وعقد امتحان علم الجودة يوم الثلاثاء الماضي وأداه 43 طالبا وطالبة من المستوى الثانى ساعات معتمدة.