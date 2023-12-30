"عالي جدا".. أستاذ أوبئة يكشف عن معدل انتشار متحور كورونا الجديد JN.1

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور كورونا الجديد JN.1 ينتشر بشكل عالي جدًا، ووصل إلي 40% نسبة انتشاره داخل أمريكا وغالبا أصبح منتشر في العالم كله، وهو متحور فرعي من أميكرون.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، أن نسبة العدوى سريعة بسبب سرعة انتشاره العالي، ويتسبب في دخول بعض المرضي المستشفيات، ويصيب الجهاز التنفسي العلوى ويسبب اضطربات في المعدة ولكن هناك انحصار في عدد الوفيات، لا يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة،، أن المتحور الجديد JN.1 أعراضه تشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات والتعب والصداع والإسهال، وناشد باللتزامات بالإجاءات الوقائية لمنع انتقال العدوى.