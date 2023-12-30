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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مُخيم "الجلزون" شمال رام الله ويعتقل 10 فلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 10 فلسطينيين من مخيم "الجلزون"، الواقع شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المُحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المُخيم، واعتقلت 10 أشخاص بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت 4 أشخاص وفتاة لساعات، ثم أطلقت سراحهم. 
ويقع مُخيم "الجلزون" قرب مُستوطنة "بيت إيل" المُقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في "رام الله والبيرة" ويتعرض بشكل متكرر للاقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

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