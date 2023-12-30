بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها، أمس الجمعة، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.38 %، عند 12.092،88 نقطة.



فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.39 %، ليستقر عند 989،84 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.39 % بمجموع 989،84 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.6 % بمجموع 10.181،28 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 686 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 626 مليار درهم مغربي.