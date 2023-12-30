جنوى يعطل قطار إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تعطل قطار انتصارات فريق إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي، بالتعادل مع نظيره جنوى بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة «السيري آ».

انتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1، وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الإنتر مرارًا وتكرارًا في إحراز هدف الفوز، لكن محاولاتهم باءت بالفشل أمام مرمى المنافس.

تقدم النيراتزوري بهدف في الدقيقة 42 عن طريق ماركو أرناوتوفيتش، وقبل أن ينتهي الشوط الأول، سجل رادو دراجوشين هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+7.

وتعد هذه النتيجة، في صالح يوفنتوس وصيف ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما أوقف جنوى انتصارات إنتر ميلان المتواصلة، حيث أفقده نقطتين في صراعه على لقب الكالتشيو بعد تحقيقه الفوز في 4 مباريات متتالية في آخر 5 لقاءات.

وبتلك النتيجة، ظل إنتر ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، والذي بدوره يخوض مباراة في نفس الجولة أمام روما، فيما رفع جنوى رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.