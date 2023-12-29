عبدالله جهامة: الدولة تبذل جهدا كبيرا لتنمية وتطوير سيناء

خصصت فضائية "إكسترا نيوز" فقرة للحديث عن التنمية التي شهدتها سيناء، خاصة عقب سنوات عانت منها من العزلة وحاوط بها الإرهاب من كل اتجاه، لكن الدولة نجحت في الحفاظ عليها وإعادتها مرة أخرى إلى قلب مصر.

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن التنمية في سيناء تسير على قدم وساق، منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم منذ 10 سنوات، موضحًا شهدنا عزلة شمال سيناء وضمها للأم مصر من خلال الأنفاق التي تم إنشائها.

وأشار الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال تصريحاته للقناة، إلى أن المشروعات توالت على سيناء عامًا بعد عام ورأينا مشروعات كبيرة مثل الطرق والإسكان وميناء العريش، مضيفًا: "الدولة تقوم بجهد كبير لتنمية وتطوير سيناء".