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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفاية تتسبب فى حريق عقار سكنى بالتجمع الأول (صور)

الحريق
الحريق
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تسببت دفاية كهربائية فى حريق هائل بعقار سكنى بمنطقة التجمع الأول ، دون وقوع اصابات .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حريق بواجهة عقار سكنى بأحد الكمبوندات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء  وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات .

وبعمل التحريات تبين أن الحريق شب بسبب دفاية بأحد الشقق وأنقتلت لواجهة العقار  ورجحت التحريات الأولية سبب الحريق لماس كهربائي  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جدير بالذكر ان محافظة قنا شهدت صباح اليوم واقعة مفجعة بسبب الدفاية ايضا حيث لقيا عريس وعروسة مصرعهما فى الصباحية بعد أستنشاقهم غاز الدفاية بنجع حمادى .

دفاية كهربائية حريق منطقة التجمع الأول