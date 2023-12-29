موقف محمد شريف.. تشكيل الخليج لمواجهة أهلي جدة بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أهلي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق الخليج، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره أهلي جدة على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، على أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الخليج الأساسي، تواجد محمد شريف، حيث يقود الهجوم رفقة خالد ناري وفابيو مارتينيز.

ويتواجد محمد شريف في القائمة الأولية لمنتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويحتل الخليج، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 22 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الثالث وفي رصيده 37 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة أهلي جدة

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - محمد عبده خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو

خط الوسط: عبدالإله هوساوي - وو يونج - إيفو رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - محمد شريف - فابيو مارتينيز.