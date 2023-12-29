صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي قتل 187 فلسطينيا في القطاع الـ24 ساعة الأخيرة

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفًا و507 شهداء، بالإضافة إلى 55 ألفًا و915 مصابًا، بحسب ما أكدت وزارة الصحة في القطاع.

وخلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 187 شهيد و312 جريح جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أعلنت سقوط 21507 شهيدا و55915 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى الان، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.