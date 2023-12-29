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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"فاروق": اهتمام غير مسبوق بسياحة اليخوت.. والنافذة الرقمية سهلت الإجراءات

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت
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قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنَّ العائد من سياحة اليخوت مرتفع للغاية، وهي سياحة من نوع خاص وتعد سياحة الأثرياء، والمتخصصين فيها قليلين وهيئة ترشيد السياحة تعاقدت مع خبير دولي في هذا المجال لتنشيطها وتم مراجعة جميع الموانئ المجهزة لهذا النوع من السياحة وعمل جولات بموانئ الإسكندرية والجلالة والبحر الأحمر، بجانب إجراء ترتيبات بمنشآت الموانئ.

وأضاف «فاروق»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك زيارة تعريفية مرتقبة جاري الترتيب لها، وستتم في فبراير المقبل وتنظمها هيئة السياحة المصرية، والزيارة ستضم مُلَّاك اليخوت وممثليها لمعرفة المنتج السياحي المصري في سياحة اليخوت وتجهيزه بالشكل الملائم له تمامًا ومعرفة كيفية التعامل مع سياحة اليخوت.

وتابع الخبير السياحي: «يتم إدخال عناصر من قطاع السياحة المصري في دورات تدريبية لخدمة سياحة اليخوت»، لافتًا إلى تنفيذ النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت والانتهاء منها منذ العام الماضي، والتي يرجع الفضل فيها إلى وزارة النقل السباقة في تنفيذ التوجيهات، وساهمت «النافذة الموحدة» في تخفيض الإجراءات بشكل مكثف.

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