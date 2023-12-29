رسميًا.. أنشيلوتي مستمر مع ريال مدريد حتى 2026

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، تجديد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول حتى صيف 2026.

ونشر ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني، بيانًا رسميًا، يعلن من خلاله أن أنشيلوتي مستمر مع الملكي حتى عام 2026.

وكان أنشيلوتي يرتبط بعقد مع الريال، ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2023-2024، قبل تمديد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة.

وارتبط اسم المدرب الإيطالي في الفترة الأخيرة، بتولي تدريب منتخب البرازيل حيث استمرت المفاوضات طويلًا إلى أن قرر أنشيلوتي البقاء داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

ويقود أنشيلوتي ريال مدريد فنيًا في ولايته الثانية، إذ كانت الولاية الأولى من 2013 وحتى 2015، قبل أن يعود مرة أخرى لتولى منصب المدير الفني للميرينجي في عام 2021 خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وحقق كارلو أنشيلوتي 10 ألقاب مع ريال مدريد، هم، الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني مرة وحيدة، بالإضافة إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، والفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بالتساوي مع جيرونا الوصيف حتى الآن.