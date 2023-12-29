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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس السوبر تزين ملعب التتش بمقر الأهلي.. صور

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري في ملعب التتش
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نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورا لكأس السوبر المصري للأبطال في ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة. 

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين امس في نهائي كأس السوبر الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في الإمارات. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي للكأس في ملعب التتش وعلق عليها : هنا الأهلي.. كأس السوبر في الجزيرة. 

وحقق النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه والثالثة على التوالي. 

كما حقق مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لقبه السادس مع النادي الأهلي والأول في الموسم الحالى. 

كأس السوبر المصري النادي الاهلي ملعب التتش