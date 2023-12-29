مصر للطيران تهنئ النادي الأهلي بلقب السوبر وتسير ٣ رحلات إلي أبوظبي لعودة الفرق المشاركة فى البطولة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ثلاثة رحلات خاصة إعتبارا من الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، لعودة الفرق المصرية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقام في نسخته الأولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ٢٥ حتي ٢٨ ديسمبر الحالي.

ووصل بطل السوبر وحامل اللقب النادي الأهلي علي رحلة مصرللطيران رقم MS3902 علي متن طائرة من طراز إيرباص A320Neo عقب فوزه بالبطولة.

كما تقوم مصرللطيران بتشغيل رحلة خاصة رقم MS3011 من مطار أبوظبي لنقل بعثة نادي مودرن فيوتشر تصل إلي مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهرا وذلك عقب فوزه بالمركز الثاني في البطولة.

كما تقلع رحلة مصرللطيران رقم MS3013 من أحدث طرازات إيرباص A320Neo من مطار أبوظبي إلي مطار القاهرة الدولي لنقل بعثة فريق بيراميدز لكرة القدم عقب فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

هذا وتتمني الشركة الوطنية مصرللطيران التوفيق لكل المنتخبات والأندية المصرية المشاركة في جميع البطولات في مختلف الألعاب الرياضية.