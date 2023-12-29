اتحاد الكرة يتمسك بنظام السوبر المصري الموسم المقبل

نفى مصدر في اتحاد الكرة نية المجلس لتغيير شكل السوبر المصري الرباعي الذى لعبت النسخة الأولى منه في الإمارات، وانتهت أمس بين الأهلي ومودرن فيوتشر، خاصة بعد الأصوات التي طالبت بتغيير نظام البطولة على خلفية غياب الجماهير عن مباراة فيوتشر وبيراميدز في نصف النهائي.

وحصد الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزًا دراميًا على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأوضح المصدر أن بطولة السوبر تم توقيع عقودها لمدة أربعة مواسم، ولا يملك اتحاد الكرة تغيير مسماها أو نظامها، بينما يمكن تغيير قيمة جوائزها بالاتفاق مع الرعاة والشركاء في البطولة.

وأقيمت بطولة السوبر لأول مرة من أربعة فرق في الإمارات بالفترة من 24 حتى 28 ديسمبر الجاري، وشارك الأهلي وسيراميكا ومودرن فيوتشر وبيراميدز، وتأهل فيها الأهلي وفيوتشر للنهائي بينما لعب بيراميدز وسيراميكا على المركز الثالث.