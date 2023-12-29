الليلة.. حفل توقيع كتابين للكاتب أحمد رسلان في مكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل في السادسة من مساء اليوم الجمعة، حفل توقيع ومناقشة كتابين للكاتب احمد رسلان استشارى تنمية بشرية، الكتاب الأول بعنوان "طعم الحياة" والذى يقدم عدد من النصائح للتغلب على المشكلات الحياتية والعيش حياة سعيدة، لخصها الكاتب على غلاف كتابه وهى " ارفض أي فكرة تقودك إلى مشكلات لاتنتهي.. لا تؤجل سعادتك.. كن على يقين أن الشكر سر السعادة.. الشخص السعيد شخص هادف وقوي.. لا تلم أحدًا فسعادتك مسئوليتك.. لا تدع الخوف من الممتفائلاً.. لا تنشغل برأي الآخرين عنك.. تنوع في علاقاتك واهتم بجودتها لا كثرتها.. كلما عرفت نفسك أكثر عرفت كيف تتعامل معها وعرفت كيف تتحرك وتتجه بالحياة.ستقبل والأمور الغامضة ترهقك.. لاتضخم الأمور.. كن بشوشًا متفائلاً.. لا تنشغل برأي الآخرين عنك.. تنوع في علاقاتك واهتم بجودتها لا كثرتها.. كلما عرفت نفسك أكثر عرفت كيف تتعامل معها وعرفت كيف تتحرك وتتجه بالحياة.

بينما الكتاب الثانى بعنوان "غواص في بحر البشر"، يتناول فيه الكاتب انماط الشخصية وكيفية التعامل مع كل نمط بأسلوب يتناسب مع فكره ونشأته الاجتماعية ، وذلك بحضور لفيف من الادباء والمثقفين والمهتمين بالاداب والثقافة.

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