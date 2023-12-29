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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. انهيار عمارتين متجاورتين بروض الفرج

العقارات المنهارة
العقارات المنهارة
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انهار عقاران متجاوران في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة دون وقوع إصابات أو وفيات.


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود انهيار بشارع طوسون بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء ومعدات الإنقاذ وتبين انهيار عمارتين إحداها مكونة من 5 طوابق والأخرى من 4 طوابق دون وقوع إصابات وبعمل التحريات تبين أن العقارين صادر لهما قرار إزالة وتم إخلائهما من السكان قبلها ولم يسفر الانهيار عن وقوع إصابات أو وفيات فيما أنقذت العناية الإلهية سكان العقارات المقابلة لهما فى الشارع.

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