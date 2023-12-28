أرسنال يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول بهدف مثير للجدل.. فيديو

تأخر فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد وست هام يونايتد بهدف للا شئ، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، ليشاهد تأخر فريقه بهدف مثير للجدل، بعدما طالب لاعبو أرسنال بعدم احتساب الهدف لخروج الكرة من الملعب وتخطيها خط المرمى بجانب القائم الأيمن لفريق المدفعجية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 13 عن طريق توماس سوستشيك، من صناعة جارود بوين، الذي مرر الكرة على خط المرمى بعد تجاوزها لمحيط الملعب.

ويحتل أرسنال، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي وست هام في المركز السابع وفي رصيده 30 نقطة.