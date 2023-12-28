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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول بطولة لثنائي موديست وإمام عاشور مع الأهلي

احتفال انتوني موديست
احتفال انتوني موديست
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حقق ثنائي الأهلي انتوني موديست وإمام عاشور اول بطوله لهما مع النادي الأهلي بعد تتويج المارد الأحمر بلقب السوبر المصري للأبطال في الإمارات.

وانضم موديست وعاشور  للأهلي في بداية الموسم الحالى.

وفشل الثنائي في التتويج مع الأهلي بلقب الدوري الإفريقي وكأس السوبر الأفريقي وحققا الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية.

وأخيرا ابتسم الحظ للثنائي أمام عاشور وأنتوني موديست بالتتويج باول بطولة مع الأهلي.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوني موديست هدف الأهلي الثالث وصنع الهدف الرابع لزميله كريم فؤاد بعدما كانت المباراة تتجه الي ركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وكان إمام عاشور سببا في تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بعدما تسبب في هدف فوز الأحمر على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.
 

أنتوني موديست إمام عاشور لاعب النادي الأهلي السوبر المصري بالإمارات